Draamasari Dallas (USA 2014)

Draamasari Dallas 3, 9/15: Eitus, viha, leppimine (USA 2014)

Sue Ellen ja Bo on kiirabiosakonnas, kuhu tuuakse ka Pamela. Sue Ellen võtab süütamissüü enda peale. Elena saab teada, et Nicolas saatis Pamelale video. Pamela ei suuda John Rossile andestada. Nicolas on Drew kinni võtnud ja teda ootab surm. Bobby saadab Anni Southforkist minema.