Draamasari Dallas 3, 11/15: Valu (USA 2014)

Elena ütleb Ewingitele, et ta teab, mida JR tema isaga tegi ja et Cliff Barnes lavastati süüdi. Sue Ellen, Pamela ja Ann on vapustatud ning pressivad Bobbylt tõe välja. Elena nõuab tagasi maad, mille JR varastas. Emma isa saab teada, et Emma käis kartelliga tehingut sõlmimas. Nicolas jätkab plaaniga Ewing Global kartelli jaoks üle võtta. Cliff Barnes vabaneb tingimisi ja lubab Ewingitele kätte maksta.