Draamasari Dallas (USA 2014) (Foto: )

Draamasari Dallas 3, 3/15: Mäng linnukese peale (USA 2014)

Bobby teeb kõik, et takistada John Rossi Southforkis naftat puurimast. Bud tunnistab Sue Ellenile, et John Rossil on Emmaga armulugu. Emma mängud muutuvad John Rossi ja Pamela pulmadele ohtlikuks. Nicolase ja Elena suhted soojenevad. Christopher teeb Mehhikos jahmatava avastuse Nicolase mineviku kohta.