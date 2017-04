Draamasari Dallas (USA 2014) (Foto: )

Draamasari Dallas 3, 5/15: Suhete klaarimine (USA 2014)

John Rossi mesinädalad on lõppenud. Bobby ja Sue Ellen šantažeerivad kuberneri, et John Ross ei saaks perekonda igaveseks lõhestada, nagu tegi tema isa. John Ross manipuleerib Emmaga. Sue Ellen, Ann ja Judith teevad kõik, et Emmat taltsutada. Christopher saab Heatheri minevikust midagi üllatavat teada. Cliff soovitab Elenal proovida teisi võimalusi, et teda süüdistusest vabastada.