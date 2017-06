Draamasari Dallas (USA 2014) (Foto: )

Draamasari Dallas 3, 12/15: Armastuse ohvrid (USA 2014)

Ewing Globali aktsiad lähevad avalikult müüki. Kõigile ootamatult selgub, et kontrollpakk kuulub edaspidi Hunter McKayle. Bobby läheb Tracey McKay juurde, et too aitaks Hunterit veenda. Hunteri kodus ootab neid jube üllatus. Pamela ei tea, kas vabastada isa vanglast või mitte, ja läheb teda vaatama. Judith ja Harris püüavad lahendada arusaamatusi kartelliga, kuid lugu lõpeb ootamatult.