Draamasari Dallas (USA 2014) (Foto: )

Draamasari Dallas 3, 2/15: Usalda mind (USA 2014)

John Ross teeb kõik, et Ewing Globalil oleks edu. Sue Ellen kahtlustab, et poeg petab oma abikaasat. Rylandi ootamatu tagasitulek tekitab suurt muret. Emma palub vanaemalt abi. Bobby ja Ann uurivad, kuidas Ryland vanglast vabanes, ja avastavad midagi vapustavat.