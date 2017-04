Draamasari Dallas (USA 2014) (Foto: )

Draamasari Dallas 3, 6/15: Käbi ei kuku kännust kaugele (USA 2014)

Pärast seda, kui Bobby on saanud raudteevolinikuks, näeb John Ross vaeva, et leida Arktika lepingu jaoks kapitali. Juhuslik kohtumine annab talle hea idee, kuid selle teostamiseks on vaja ema abi. Candace'il ei õnnestu John Rossi võrgutada, kuid Elena leiab siiski tõendi mehe truudusetuse kohta. Christopheril ja Heatheril tekib probleeme. Sue Ellen on hakanud ohjeldamatult jooma ja John Ross otsustab midagi ette võtta.