Draamasari Dallas (USA 2014) (Foto: )

Draamasari Dallas 3, 4/15: Loori kergitades (USA 2014)

Southforkis on pulmapäev. Saabuvad Afton (Audrey Landers), Ray (Steve Kanaly) ja Lucy (Charlene Tilton). Puudub ainult peigmees John Ross, kes läheb perekonna vaenlasega tehingut sõlmima. Sue Ellen on Emma ja John Rossi romaani pärast väga pahane ning tahaks pulmad ära jätta. Christopher naaseb Mehhikost ja näeb Nicolase ning Elena romantilisi suhteid. Lucia teatab, et ta ei soovi enam lahutust. Rydell seab John Rossile kavala lõksu.