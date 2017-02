Draamasari Dallas (USA 2014) (Foto: )

Draamasari Dallas 2, 13/15: Armastus ja perekond (USA 2013)

Pamela tõestab John Rossile oma ustavust. John Ross tahab teda JR-i salaplaanidesse kaasa tõmmata. Kui selgub, et Christopheri kahtlustustel on alust, lööb John Ross oma otsuses kahtlema. Drew avaldab Elenale sünge saladuse. Bobby teeb kõik, et Ewing Energies ei satuks Cliff Barnesi kätte.