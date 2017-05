Draamasari Dallas (USA 2014) (Foto: )

Draamasari Dallas 3, 10/15: Kus me oleme? (USA 2014)

Carmenile ja Elenale teatatakse, et Drew tappis enda. Christopher aitab Bo Iisraeli ravile saata ja Heather otsustab jääda oma lapse isa juurde. Sue Ellen vabaneb süütamiskahtlusest. Elena räägib emale, millise avastuse tegi Drew. Carmenile meenub, et JR-i matusepäeval andis Bum Bobbyle JR-i kirja. Nüüd on kiri John Rossi käes ja Elena peab leidma võimaluse, kuidas see endale saada.