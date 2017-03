Draamasari Dallas (USA 2014) (Foto: )

Draamasari Dallas 3, 1/15: Tagasitulek (USA 2014)

UUS! Sarja kolmas hooaeg. Jäme ots on Ewingite käes. Cliff Barnes on vangi pandud ja tema kompanii üle võetud. Ewingid hoiavad ühte ja Sue Ellen valmistub John Rossi ning Pamela pulmadeks. Paraku pole ühtsust kauaks. John Ross läheb Bobbyga riidu Southforki rantšo pärast, mis kuulub neile mõlemale. Ta alustab salasuhet Emmaga ja see seab ohtu tema abielu. Paistab, et Christopheri ja Elena suhet pole võimalik päästa. Elena naaseb Dallasesse, et ülekohtu eest kätte maksta. Salapärase võõra saabumine ähvardab kõigi kavatsusi. 1. osa: Pärast JR-i surma on Bobbyst saanud Ewingite perekonnapea. John Ross püüab end igati tõestada. Elena saab tähtsat infot isa maadokumentide kohta ja naaseb Dallasesse, et lapsepõlvesõbra Joaquini abiga kätte maksta. Harris Ryland vabaneb vanglast, kuid ohtlikel tingimustel.