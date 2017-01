Draamasari Ballykissangel 6, 6/8: Tilk tõrva moosipurgis (Inglise 2001)

Siobhan ootab analüüsitulemusi, ta on ärevil, kuid ei avalda Brendanile oma mure põhjust. Külas toimub iga-aastane pidu. Isa Sheehan on moosivõistluse kohtunik. Kathleen on võitnud üheksa aastat järjest, kuid tänavu kavatseb ka Oonagh osaleda ämma retsepti järgi keedetud tikrimoosiga. Pealekauba leiab pankur Lucius, et tema naine peaks korragi mõne võistluse võitma. Avrili talli hobused haigestuvad. Pahased hobuseomanikud löövad Avrili pädevuses kahtlema ja tahavad oma loomad ära viia. Liam ja Donal kaotavad töö ning loodavad kogukonnapeol hästi teenida.