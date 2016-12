Donali onu Minto tahab hakata puskarit ajama ja ostab Dannylt kartuleid. Dooley haistab kasu ja haarab Minto plaanist kinni. Ballykissangel saab uue konstaabli. Dermon ja Grainne otsustavad võita lemmikloomavõistlust, aga selleks on vaja looma, keda teistel ei ole. Niamh kutsub Siobhani külla, sest tunneb suurt koduigatsust. Orlan on kõrini Conoriga ühe katuse all elamisest.