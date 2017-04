Draamasari Armastus Berliinis 1, 5/6: Kontsert (Weissensee, Saksa 2010)

Dunja elu on pärast enesetapukatset endiselt ohus. Martin kolib kodust välja, kui kuuleb, et Dunja seisundis on süüdi tema isa ja vend. Lisaks eirab Martin Falki korraldusi haarangu ajal. Illegaalse kontserdi külastajate hulgas viibib Julia kolleeg Moni, kelle Falk värbab nuhiks, lubades teda vahistamisest säästa.