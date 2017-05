Draamasari Armastus Berliinis 2, 3/6: Julia (Weissensee, Saksa 2013)

Julia ja Martin kolivad Görlitzi suvilasse elama. Julia peas keerleb mõte, et nende laps pole surnud, vaid ta võeti neilt lihtsalt ära. Falk ei kohku millegi ees, kui mängus on omakasu. Lahutuse vältimiseks soovib ta last adopteerida. Sobiv tüdruk on juba leitud - 5-aastane Sonja. Julia ja Dunja suhted on halvad, sest tütar ei andesta emale valetamist Martini kohta.