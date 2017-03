Draamasari Armastus Berliinis (Weissensee, Saksa 2010) (Foto: )

Draamasari Armastus Berliinis 1, 2/6: Kadunud tütar (Weissensee, Saksa 2010)

Robert, keda süüdistatakse põgenemiskatsele kaasa aitamises, vahistatakse. Robert eitab, et Julia tahtis koos temaga Läände põgeneda. Falki ülekuulamisvõtted on karmid. Sama ootab ka Juliat, kes kodumaja ees kinni peetakse. Martini isa keelab pojal Juliaga suhtlemise, et pere head nime säilitada. Julia ema arreteeritakse, kui ta kontserdil keelatud laule esitab.