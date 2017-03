Draamasari Armastus Berliinis (Weissensee, Saksa 2010) (Foto: )

Draamasari Armastus Berliinis 1, 1/6: Operatsioon "Juuniöö" (Weissensee, Saksa 2010)

1980ndate aastate Berliin, kaks erineva taustaga perekonda – Kupferid ja Hausmannid. Kupferite perepea Hans ja vanem poeg Falk töötavad Saksa Demokraatliku Vabariigi julgeolekuteenistuses, noorem poeg Martin aga politseinikuna. Viimane vahistab öise patrulli ajal Julia Hausmanni. Tütarlaps on varemgi tähelepanu äratanud nii oma mässumeelsuse kui ka suhete tõttu ameeriklase Robert Schnyderiga. Selgub, et Julia ema Dunja on Hans Kupferi noorpõlvearmastus. Dunja keelab tütrel Martin Kupferiga suhtlemise. Julia ja Martin on aga teineteisesse armunud. Perekondade erinev taust ja poliitiline olukord panevad noorte armastuse tõsiselt proovile. 1. osas vahistab Martin Kupfer Julia Hausmanni. Ülekuulamisel armub mees Juliasse. Julia mässumeelne ema Dunja on julgeolekuteenistusele varasemast ajast teada kui dissidendist folklaulja. Hans Kupferil ei jää muud üle, kui lasta Hausmanne jälgida. Selle ülesandega tegeleb Martini vend Falk.