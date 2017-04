Draamasari Armastus Berliinis (Weissensee, Saksa 2010) (Foto: )

Draamasari Armastus Berliinis 2, 1/6: Kadunud poeg (Weissensee, Saksa 2013)

Viis aastat hiljem viibib Julia vanglas. Ta kaotas lapse ja kontakt Martiniga puudub. Martin lahkus politseist, nagu tema isagi julgeolekuteenistusest. Falk püüab Juliat kasutades Dunja Hausmanni tabada. Julia tervis on väga halb. Vera ja Falki abielu laguneb ja nende poeg Roman satub haiglasse. Hans kahtlustab, et ta lapselapse tervise on rikkunud dopinguained.