Alpimaja (Foto: ERR)

Põnevussari Alpimaja 1, 5/5: Mitte Tallinnas (Eesti 2012)

Martin saab teada, et tema mõjutamiseks on röövitud keegi teine. Mees mõistab, et teda on reedetud ja ta alustab kahekordset mängu. Kõik, mida ta teab manipuleerimisest ja petmistest, peab ta nüüd panema kaalule tõe paljastamise huvides. Kell aga liigub halastamatult ja inimeste elud on ohus. Stsenarist Indrek Hargla. Peaosades Ivo Uukkivi, Kärt Tomingas, Raivo Rüütel, Jaanus Rohumaa jt. Režissöörid Gerda Kordemets ja Margus Sikk.