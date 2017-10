Saates väitlevad Tartus kandideerivate erakondade ja valimisliitude esindajad. Stuudios võtavad koha sisse Urmas Klaas (Reformierakond), Janno Laur (SDE), Aadu Must (Keskerakond), Indrek Särg (EKRE), Jüri Kõre (Valimisliit Tartu Heaks), Aivar Riisalu (IRL) ja Hannes Klaas (Valimisliit Tartu Eest). Põnevas debatis tuleb juttu nii linna konkurentsivõimest, haridusest kui ka ettevõtlusest. Vaatajatel on võimalik "Valimisstuudios" kaasa rääkida, kasutades teemaviidet #valimised. Saatejuhid on Ainar Ruussaar ja Andres Kuusk.