„Suud puhtaks“ on uus ja terav debatisaade. Avame ühiskonda erutavad teemad koos kõigi oluliste osapooltega – stuudios on otsustajad, huvigrupid, eksperdid ja inimesed, keda teema kõige vahetumalt puudutab. Saate eesmärk on targem Eesti, kes arutleb asjade üle emotsionaalselt ja sisuliselt. Suud aitab puhtaks rääkida saatejuht Urmas Vaino.