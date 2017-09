Sel nädalal räägime joobes juhtidest. Miks on liikluses iga päev tuhandeid purjus autojuhte? Miks me ise vastutust ei võta? Kas kaine liiklus on võimalik? Kell 20.45 sissejuhatus ja 21.40 saate põhiosa. Suud aitab puhtaks rääkida saatejuht Urmas Vaino.