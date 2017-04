Euroopa Liidu riikidega võrreldes on Eestis kõige suurem palgalõhe meeste ja naiste vahel. Selleks, et välja teenida meeste aastapalga suurune summa, peavad naised töötama lausa 104 päeva rohkem. Miks see nii on? Suud aitab puhtaks rääkida saatejuht Urmas Vaino.