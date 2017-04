Kaur Kenderi kohtuasi on jõudnud otsustavasse järku. Süüdistaja ja kaitsja lõpukõned on peetud. Meie uurime, kas Kaur Kenderi kaasus on riiklik kius sõnavabaduse vastu või võitlus lapspornoga. Suud aitab puhtaks rääkida saatejuht Urmas Vaino.