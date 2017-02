"Ei ole võimalik jätkusuutlikuna mõelda organisatsiooni, kus on 28 liikmesriiki ja üks riik kannab peaaegu 75 protsenti kõigist kuludest. Arvestades, et suurem osa nendest ohtudest, mis tegelikult NATO-t reaalselt varitsevad, asuvad just nimelt siinsamas Euroopas," leiab väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.