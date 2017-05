Elroni diiselrongide rattad kuluvad oodatust kiiremini. Põhjuseks võivad olla muutlikud ilmaolud, pikad kurvid või hoopis see, et rataste sulam ei vasta sellele, mida on lubatud sertifikaadis. Vaataja küsib meilt, miks kartulid valguse käes roheliseks lähevad ja kas see on inimesele mürgine. Lähenevate Prantsuse presidendivalmiste valguses räägivad välismaa meediauurijad oma värske uuringu tulemustest, kuidas libauudiseid valimisi mõjutavad. Saatejuht Greete Palmiste.