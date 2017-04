Tallinna lauluväljakut hoiavad koos terastrossid, mille tervis on väga kehv. Aasta eest võtsid TTÜ teadlased need restaureerida ning nüüd saame näidata teadlaste kätetööd. Eesti ettevõtete juhtkondades on naisi vaid 14 protsenti, mis on alla Euroopa keskmise. EBSi ja Tartu Ülikooli teadlased avavad teemat ja toovad välja põhjused, miks naisjuhte nii vähe on. Vaataja küsib: kas taimedel esineb vähki? Saatejuht Marju Himma.