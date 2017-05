Suve hakul on paslik vaadata, kuidas mõjuvad muusikafestivalid meie kõrvadele. Tuleb välja, et vali muusika tekitab sarnase mõnutunde nagu alkoholitarbimine, kuid viib ühes selle tundega ka kõrvakuulmise. Teise teemana vaatame, millist kasu võiks Eesti teadus lõigata Euroopa kosmoseagentuuri liikmelisusest: milline tehnoloogia võiks meie teadlaste abiga jõuda kosmosesse ning millist tehnoloogiat võiks kosmoseuurimine tuua meie igapäevaellu. Vaatajaküsimuses saame vastuse, kas suurem on parem. Saatejuht Greete Palmiste.