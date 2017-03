Tartu ülikooli füüsikud avaldasid järjekordse töö õhukese süsinikukihi ehk grafeeni tulevaste kasutusvõimaluste kohta. Ei pruugi minna rohkem kui mõni aasta, mil meist igaühe mobiiltelefonis on sensor, mis aitab välisõhu reostatust mõõta ning puhtama õhuga liiklemisteid valida. Tallinna tehnikaülikooli teadlased tegelevad aga orgaanilises keemias valdkonnaga, mis kogu maailmas on suure läbimurde ootel. Vaataja küsib: Kui lift on vabalanguses, kas liftis olija päästaks surmast see, kui ta viimase hetkel üles hüppaks? Etteruttavalt võib öelda, et paraku ei päästa hüppamine.