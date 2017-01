Ametisse astuv USA president Donald Trump on juba esimestes intervjuudes pakkunud seda, mida toetajad ootasid ja oponendid kartsid. Kriitikat on saanud nii NATO, Euroopa Liit kui Saksamaa kantsler. Kui mures sellise olukorra pärast peaksime meie siin olema? "Foorumi" külalised on Marko Mihkelson, Mart Helme, Eerik-Niiles Kross ja Enn Eesmaa ning arvamuslauas Vahur Made ja Erki Bahovski.