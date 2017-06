Eesti saab esmakordselt Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks ja on järgmised pool aastat kogu Euroopa tähelepanu keskpunktis. Kultuurikatlas ja Vabaduse väljakul tähistatakse seda sündmust uhke kontsert-etendusega, kus osalevad Euroopa tipp-poliitikud ning esinevad meie parimad artistid ning saame teada, miks on eesistumine meile nii oluline. Saatejuhid on Anu Välba ja Johannes Tralla.