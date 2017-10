Wend Weis - huumoriga vürtsitatud kokandussari

Värskes kokandussarjas tutvutakse Priit Kuuse juhtimisel parimate veiseliharoogadega ning Wennale omaselt ei puudu saatest ka hea nali. Tegu on omamoodi kokandusliku reisisaatega mööda imeilusat Eestimaad. Peaosas on alati särav kodumaine rohumaaveis, keda assisteerivad Eesti tippkokad ja kokahakatis Wend.

Sarja vältel saab põhjaliku ülevaate võimalustest, mida veiseliha toidulaual pakub - iga tüki jaoks on oma roog ning retseptide valik, mis ekraanile jõuab, on rikkalik. Valmivad imelised toidud seljast, kalelast, sabast, maksast, steigist, südamest, üdist ja abast ja nii edasi. Taas kord saab tõestust tõsiasi, et nii mitmedki head asjad on tegelikult imelihtsad.

"Wend Weis" on ETV eetris alates 20. oktoobrist laupäeviti kell 20.30, kordus P kell 11.15 ja E lõunati.