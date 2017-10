Guljašš kaelalihast Rado moodi (Foto: Pressimaterjalid)

5-6 inimesele



Toit, mis teeb ennast ise!

Kael on üks looma liikuvamaid lihaskondi, seetõttu on kaelaliha kõõluseline ehk täis kollageeni ja tugevaid lihaskiude. Ja siin tuleb mängu aeglane hautamine, sest sulades annab kollageen igale hautisele rikkaliku maitse ja ideaalse sisu.



700 g kuubikuteks lõigatud kaelaliha

2 tl õli

1 suur viilutatud sibul

2 sl tomatipüreed

1 viilutatud porgand

1 roheline viilutatud paprika

1 punane viilutatud paprika

2 korralikult tükeldatud küüslauguküünt

2 suurt viilutatud tomatit

2 tükeldatud kartulit

2 tl paprikapulbrit

300 ml veisepuljongit (kas teed ise või ostad poest, kus on tänapäeval saada väga kvaliteetset säilitusainevaba puljongit)

peotäis hakitud siledalehelist peterselli

soola, musta pipart

Kuumuta potis õli ja lisa sibulad. Kuumuta niikaua, kuni sibul on kuldne ja lisa ka veiselihatükid. Pane juurde tomatipüree ja lase lihasse imenduda. Nüüd lisa porgand, paprikad, küüslauk, tomatid, kartul ja paprikapulber, sega ja hauta 5–10 minutit, seejärel kalla hulka puljong. Maitsesta ja lase mõõdukal tulel podiseda 1,5–2 tundi ehk niikaua, kuni liha on võimalik lusikaga poolitada. Maitse ja timmi vajadusel, enne serveerimist sega hulka petersell. Serveeri kuumalt.