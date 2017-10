Keelehautis lõkkes (Foto: Pressimaterjalid)

4-5-le

Keel. Tegus lihas, Eestimaal reeglina keedetud. Aga saab ka nii, et fileerid, marineerid, viilutad, praed ja hautad.



500 g veisekeelt

4 tüümianioksa

kuni paki jagu võid

2–3 küüslauguküünt

100 g kukeseeni

2–3 värsket loorberilehte

peotäis meelepäraseid ürte (till, harilik raudrohi, võilillelehed, seahernes, murulauk jm)

100–150 ml kohvi- või vahukoort

soola, musta pipart

peterselli

hea ciabatta viile

Päev enne metsa minekut fileeri toores veisekeel samal põhimõttel nagu kala. Terav nuga on möödapääsmatu. Siis rulli keel paari tükeldatud tüümianioksaga kokku ja keera toidukilesse nagu kompvek. Lase üle öö külmikus seista.

Metsas lõke üles ja …

Viiluta keel terava noaga hästi õhukesteks viiludeks. Pane pann poole koguse võiga tulele ja prae keeleviilud kiirel tulel kiirelt läbi. Vahepeal sega ja raputa, et keel kinni ei kõrbeks. Maitsesta soolaga. Kui keel on krimpsu tõmmanud, lisa ülejäänud tükeldatud tüümian ja veel võid. Julgesti, sest või teeb iga toidu paremaks. Ja kuna tegu on ikkagi hautisega, peabki podisema hakkama. Sega ilusti läbi.

Lisa purustatud küüslauk, hauta 30 sekundit ja pane hulka kukeseened. Sega läbi ja maitsesta soolaga kui vaja. Lisa VEEL võid. Lase podiseda, aeg-ajalt segades. Täienda loorberilehtede ja musta pipraga. Ja siis ürtidega. Lõpuks sega sisse koor ja hauta kokku. Enne söömist sega sisse petersell ja söö saiaga otse pannilt. Kokku läheb selle toidu tegemiseks vähem kui pool tundi!!!