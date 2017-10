Grillitud Denveri steik rosmariinise kõrvitsa ja chimichurriga (Foto: Pressimaterjalid)

1-le



Denveri steik on üks viimastest uustulnukatest lihalõikude maailmas – sellise kuju ja lõikega lihatükk veise õlaosast sai gurmeemaailmale tuntuks Denveris 2009. aastal. Kolm aastat figureeris see pigem Ameerika grillimeistrite mängumaal, nüüdseks on aga leidnud hindamist kogu maailmas. Eks ta rohkem restoranitoit ole, supermarketist Denveri steiki üldjuhul ei saa.



Kuid kes otsib, see leiab. Peakokk köögis on seekord Ats Pärn, kellega kohtumine nagu selgus ei jäänud viimaseks sel rännakul. Aga sellest hiljem. Sel hetkel töötas ta Meat Marketis. Ja Ats ei hoia Denveri steigist rääkides kiidusõnu kokku. Parim liha tänu selles olevale rasvale, mis annab grillimisel steigile imelise maitse! Jumaliku, võiks isegi öelda!



Denveri steik:

200–250 g Denveri steiki

soola, pipart

2 sl oliiviõli

Kõrvits:

200 g kõrvitsat

5 g rosmariini

soola, pipart

2 sl oliiviõli

Chimichurri:



50 g peterselli

5 g tšillikauna

10 g valget mugulsibulat

1/2 sidrunit

100 ml oliiviõli

soola, pipart

Chimichurri jaoks haki petersell nii väikesteks tükkideks kui võimalik. Puhasta tšilli ja sibul ning tükelda samuti võimalikult peeneks. Lisa juurde poole sidruni mahl, sool, pipar ja õli. Sega korralikult, maitse ja vajadusel maitsesta veel.



Kõrvitsale marinaadi valmistamiseks haki rosmariin, lisa õli, sool ja pipar ning sega marinaad läbi. Lase kõrvitsal marinaadis mõned tunnid maitsestuda ja grilli mõlemalt poolt 4–5 minutit.

Võta liha ja puhasta kelmetest. Määri kokku soola, pipra ja õliga. Aseta liha grillile ja grilli meelepärase küpsuseni (rare, medium, medium well).



Serveeri kõrvitsa ja chimichurri-kastmega.



Jällegi – nii lihtne ja kui maitsev...