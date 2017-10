Hamburger (Foto: Pressimaterjalid)

Hamburgeri eelkäijaks peetakse Saksa päritolu kotletti Hamburg steak, mida valmistati 19. sajandil Ameerika tänavagrillidel. Laiemalt tuntuks said hamburgerid 20. sajandi esimesel poolel, kui Fletcher Davis (1864–1941) pani soojad kotletid kuklite vahele ja müüs neid Saint Louisis korraldatud maailmanäitusel (1904). Seda peetakse Ameerika hamburgeri sünniks.



Läbi aegade on maailm näinud miljoneid variatsioone sellest, kuidas kotlet oma kaaslastega kahe saiapoole vahele sobitatakse.



Siinkohal lisame Atsi versiooni, mis, olgu kohe öeldud, on pisut ebatraditsiooniline, aga see ei tähenda, et ta millegi poolest teistest kehvem oleks. Vastupidi – Nakatu õhtus oli see maailma parim. Hoolimata sellest, et ei olnud ei ketšupit ega tomatit. Ega hapukurki! Aga oli sööjate arvule vastav kogus maheveisehakkliha. Head täisterakuklid, praetud sibul, kiirelt marineeritud värske kurk, lepasuitsujuust ja isetehtud majonees. Kuid head sõbrad, enne kui süüa tegema hakkame, lepime ühes asjas kokku – hamburger ei ole rämpstoit. Sest kui sa tead, mida ja millest sa seda teed, on hamburger imeline, lihtne, tervislik ja maitsev ning boonuseks koduses menüüs – lapsed ei ütle kunagi EI!

Kiirelt marineeritud värske kurk

paar õhukeseks viilutatud väikest värsket kurki

peotäis hakitud tilli

3 purustatud küüslauguküünt

natuke oliiviõli

1–2 korgitäit äädikat



Sega kausis läbi, pressi kokku ja lase natuke seista.

Isetehtud majonees – korra teed ja enam poest ei osta!

4–5 munakollast

2–3 tl Dijoni sinepit

1 sidruni mahl

u 500 ml rapsiõli

soola, musta pipart



Võta 0,5- või 0,75-liitrine keeratava kaanega purk. Pane sinna munakollased, sinep, sidrunimahl, sool ja must pipar. Võta mikser, mille küljes üks vispel, ja lase kohe purgis segu kokku. Siis istu taburetile, pane purk jalge vahele ja hakka samal ajal, kui ühe käega kiirusel nr 1 vispeldad, teise käega ühtlase peene nirena lisama õli. Kaval, kas pole. Ja lisad õli niikaua, kuni purk on värsket majoneesi täis. That’s it!



PS. Majoneesi võid maitsestada ka ürtide ja küüslauguga, kuid siis rikneb see kiiremini. Puhas majonees seisab seevastu julgelt paar nädalat.

Praetud sibul



No sibulat oskab igaüks pruuniks ikka praadida. Tõsi, Atsi soovitus on, et suhkrut ei ole vaja lisada. Piisab pisukesest soolast ja karamellistudes muutub sibul ikka magusaks.

Kotlet ja saiapoolikud



Vajad hakkliha, soola-pipart ja saiapoolikuid vastavalt sööjate arvule.

Hakkliha maitsesta soola ja pipraga (ei midagi muud). Võta peotäis liha (täpselt nii palju, kui suurt burgerit tahad) ja loobi seda käest kätte nagu pesapalli. See teeb pihvi heaks tihkeks ilma sidusaineteta. Vormi kätega ilus kotlet ja grilli mõlemalt poolt paar minutit. Ja kui oled liha keeranud, pane lõpus nii minutiks-pooleteiseks sellele juustumüts pähe. Kata grill kaanega, et juust sulaks, ja pruunista kergelt saiapoolikud. Ja kui pihv on valmis, määri mõlemad saiapooled majoneesiga. Alumisele pane kurk ja sibul, siis pihv – ja katus peale!

Ei muud kui – lapsed, sööma!