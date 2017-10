Veiseliha-kevadkapsarull marineeritud seente ja aasiapärase leemega (Foto: Pressimaterjalid)

Veiseliha-kevadkapsarulli valmistamiseks marineeri kõigepealt seened, küpseta valmis pähklitükk ja keeda kokku lihaleem. Seejärel keera täidis kapsalehe sisse ja kuumuta. -



Pikalt küpsetatud rohumaaveise pähklitükk



rohumaaveise pähklitükk

3 mugulsibulat

2 porgandit

4 küüslauguküünt

1 tšillikaun

pöidlasuurune jupp ingverit

sojakastet, misopastat, soola, pipart

10 g rohelist sibulat

värsket tšillit



Tükelda köögiviljad suuremateks kuubikuteks ja rösti kergelt pannil. Pane kõrvale ja siis pruunista pannil veiseliha ja aseta koos köögiviljadega malmpotti. Vala peale nii palju vett, et liha ja köögiviljad oleksid kenasti kaetud. Kata ahjuvorm kaanega ja hauta liha ahjus 140 kraadi juures 3–4 tundi, kuni liha on pehme ja sellest saab tõmmata pikki kiude.



Tõmba hautatud veiselihast pikad kiud. Maitsesta soola, pipra, sojakastme, miso ja juba kokku keedetud veiselihapuljongiga. Lisa lihasegule marineeritud seened, hakitud roheline sibul ja värske tšilli.

Lihaleem täidise jaoks



liha hautamisvedelikku

maitsestamiseks sojakastet, misopastat, koriandrit ja laimilehti



Kurna liha hautamisest jäänud puljong läbi tiheda sõela. Keeda puljong umbes 1/3 ulatuses kokku. Maitsesta puljongit soja, miso, koriandri ja laimilehtedega.

Marineeritud seened:



50 g valge veini äädikat

100 g suhkrut

150 g vett



shiitake-seeni peotäis (seenekogus peab olema marinaadiga kaetud)



Kuumuta vesi, äädikas ja suhkur. Lisa seened. Lase vähemalt 24 tundi marineeruda.

Kevadkapsarull:



1 pea värsket kevadkapsast



Haruta kapsast suuremad lehed. Kuumuta potis vesi keema, lisa sool ja blanšeeri kapsalehti keevas vees kiirelt 20–30 sekundit, et kapsas muutuks pehmemaks ja painduvamaks, aga oleks endiselt krõmps. Jahuta jäävees.



Täida kapsalehed veiselihatäidisega ja keera rulli.



Kuumuta kapsarulle bambusaurutis umbes 5 minutit, kuniks liha ja kapsas on kenasti läbi soojenenud, aga kapsas on endiselt hea ja krõmps.

Serveerimiseks:



koriandriõli

Jaapani redist (daikonit)

koriandrilehti