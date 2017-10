Maheveise välisfilee (Foto: Pressimaterjalid)

180–200 g maheveise välisfileed (lihakogus 1-le inimesele)

5–8 g soola

100–200 g maheveise töödeldud rasva

20 g šalottsibulat (koori ja lõika pikuti õhukesed ribad)

20 g peterselli (peente ribadena ehk julienne)

100–200 g varajast kartulit

300–500 g peakapsast

paar tl cappareid



Alusta kapsast ja kartulist, kuna need võtavad kõige kauem aega. Hoia kapsast grillil 30- 50 min , kuni välimine kiht on korralikult söestunud ja kontrolli noaotsaga, kas on pehmeks läinud. Siis võta grillilt ära ja lase „puhata” ca. 20- 30min. Samal ajal võid alustada ka kartulite küpsetamisega. Mugulad vajavad sõltuvalt suurusest ca 30-40 min. Siis puhasta kartulid liigsest söest ja viiluta jämedalt. Pane hetkeks kõrvale.



Steigilõigud (jämedusega ca. 2-2,5 cm) peavad kindlasti olema toa temperatuuril. Maitsesta mõlemalt poolt rasva ja soolaga ( lase seista enne grilli peale panemist üks 2- 4 min). Samal ajal pane pannile veise rasv ja kartul ning maitsesta soolaga. Siis lisa sibul, petersell ja lõpus kui kartul on ilusti läbi praadinud ka capparid. Samal ajal grilli steike 3-6 min mõlemalt pool (taas vastavalt soovitud küpsusastmele) ja kindlasti lase enne serveerimist lihal puhata 5-7 min. Kapsast lõika sektorid ja lase kergelt grillilt üle.