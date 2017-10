Veisemaksapirukas rabarberi ja kuusevõrsetega (Foto: Pressimaterjalid)

Pidulik eelroog väiksemale seltskonnale

Tatrajahupõhi:



200 g nisujahu

50 g tatrajahu

100 g võid

100 g veiserasva

soola

külma vett



Veisemaksakreem:



100 g veisemaksa

20 g šalottsibulat

250 g vahukoort

3 vabajooksukana muna

pisut värskeid tüümianilehti ja küüslauku

hea näputäis soola



Puhasta maks kelmetest. Koori sibul ja küüslauk ning lõika väiksemateks kuubikuteks. Pane blenderisse maks, sibul, küüslauk, sool ja värsked tüümianilehed. Lisa koor ja mikserda ühtlaseks kreemiseks massiks. Vala segades läbi tiheda sõela.



Põhja valmistamiseks tükelda või kuubikuteks ja hoia külmikus. Sega köögikombainis vaiksel kiirusel “reketiga” omavahel või, nisu- ja tatrajahu ning veiserasv. Vajadusel lisa külma vett, et tainas hakkaks kokku ja moodustuks ilus pallike. Kileta tainas ja lase vähemalt tund aega külmikus taheneda.



Rulli tainas umbes 5–8 mm õhukeseks kettaks. Kata pirukavormid tainaga, toksi kahvliga sisse väiksed augud. Kata tainas küpsetuspaberi ja raskusega ning küpseta ahjus 180 kraadi juures 8 minutit. Eemalda paber ja raskus, täida pirukas veisemaksakreemiga ja küpseta veel umbes 5 minutit, kuni pirukapõhi on ilus kuldpruun.



Rabarberiželee:



500 g rabarberimahla

50 g mett

7 želatiinilehte



Paisuta želatiinilehed külmas vees. Kuumuta rabarberimahl keemiseni ja maitsesta meega, et oleks mõnus magushapu kooslus. Jahuta pisut, et ei oleks tulikuum, ning lisa paisunud želatiinilehed. Sega kenasti läbi ja hoia toatemperatuuril, kuni tuleb aeg želeed koos pirukaga serveerida.



Serveerimiseks veel:



marineeritud kuusevõrseid

kuusevõrsesoola

värsket rohelist kraami peenralt ja metsast