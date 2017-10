Carpaccio (Foto: Pressimaterjalid)

Petit tenderi ettevalmistamine

Petite tender on endiselt üsna vähe tuntud lihas ning sellest on kahju, kuna petite tender on koos sisefileega looma kõige pehmemad lihased. Petite tender on osa veise abast ning paikneb kohe abasteigi kõrval. Petite tender sobib terve lihasena või medaljonidena grillimiseks või praadimiseks. Või toorelt.

1 petite tender

1 punane tšillikaun

paar oksa rosmariini

5–6 vart tüümiani

1 sl mett

värskelt jahvatatud musta pipart

3–4 sl sojakastet

2 sl õli



Puhasta liha kelmetest. Haki tšilli ja ürdid, sega mee, pipra, sojakastme ja õliga ning kanna ühtlase kihina lihale. Aseta maitseainetega liha toidukilele, keera kile sisse rulli ja jäta ööseks külmikusse maitsestuma. Järgmisel päeval tõsta liha sügavkülma.

Lisandiks

Kurgi-rabarberisalat



200 g värsket kurki

100 g rabarberit

1 tl mett

2 sl laimimahla

1/2 tl soola

värskelt jahvatatud musta pipart

4 sl külmpressitud õli (näiteks oliivi-, tudra- või kanepiõli)



Koori kurk ja rabarberivarred ning lõika võimalikult peenikesteks, umbes 4 cm pikkusteks ribadeks. Sega omavahel mesi, laimimahl, sool, pipar ja õli ning vala kurgi-rabarberiribadele. Natuke jäta maitseõli ka lõppviimistluseks.



Majonees



2 munakollast

1 sl sidrunist pressitud mahla

näpuotsatäis jahvatatud musta pipart

1,5 dl oliiviõli

1 tl purustatud kadakamarju

suhkrut

meresoola



Sega omavahel pidevalt vahustades munakollased, sidrunimahl ja pipar. Lisa õli ühtlase peene joana, samal ajal mikserdamist jätkates. Maitsesta majonees purustatud kadakamarjade, suhkru ja soolaga.

NB! Retsepti tarvis piisaks poole väiksemast kogusest majoneesist, kuid siis on seda ebamugav valmistada.



Tõsta liha umbes 10 minutit enne serveerimist sügavkülmast välja, lõika carpacciost paberõhukesed viilud, laota need ühtlase kihina taldrikule, pintselda maitsestatud õliseguga ning jahvata lihale musta pipart ja puista soolahelbeid.



Lisandiks tõsta carpacciole kurgi-rabarberisalatit, kadakamajoneesi, värskeid vaarikaid ja ürte ning õhukesi vana laagerdunud juustu laaste.