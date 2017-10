Grillitud Liivimaa lihaveise maks hilissuvise salati ja pruunistatud sibulaga (Foto: Pressimaterjalid)

4–6 sööjale



Korralikult ja õigesti grillitud maks annab nii mitmelgi juhul silmad ette steigile või šašlõkile. Terve maksa puhul on kohe näha, milline pool sobib grillimiseks ja milline pasteedi tegemiseks. See osa, kus on vähem kelmeid ja valgeid sooni, lõika viiludeks, mis lähevad grillile. Soonelisem osa puhasta pasteedi jaoks. Kuna maks on üsna odav, võid puhastada üsna robustselt, ei pea millimeetri täpsusega nokitsema.



800 g Liivimaa lihaveise maksa

toiduõli

võid

soola, pipart



Salat



6 väikest peeti (eri värvi)

2 tk suvikõrvitsat

4 redist

mitmesuguseid ürte



Salatikaste



3 sl palsamiäädikat

9 sl külmpressitud rapsiõli (võib ka oliiviõli)

sool, suhkur, pipar



Praesibul



500 g sibulat

1 sl Liivimaa lihaveise rasva

soola



Koori sibulad ja lõika viiludeks. Pane pannile veiserasv ning lisa sibulad ja väheke soola. Pruunista sibulad keskmisel kuumusel, neid aeg-ajalt segades. Maitsesta soola ja pipraga.

Salati tarvis pese köögiviljad ja tõmba neist koorijaga õhukesed laastud.



Sega kokku salatikaste ning maitsesta soola, suhkru ja pipraga. Sega kaste köögiviljadega kokku hetk enne serveerimist ja lisa ürdid.



Eemalda maksalt kelmed ja lõika umbes 2 cm paksusteks viiludeks. Piserda maksa õliga, maitsesta soolaga ja aseta viilud majapidamispaberile umbes 10 minutiks maitsestuma. Grilli hästi kuumal tulel mõlemalt poolt umbes 2 minutit või vastavalt eelistatavale küpsusastmele. Enne serveerimist pintselda maks võiga üle ja maitsesta pipraga.