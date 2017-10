Keelesalat (Foto: Pressimaterjalid)

Keele keetmine

1 keel (umbes 800 g kuni 1 kg)

100–150 g soola

noaotsaga suhkrut

2–3 loorberilehte

10 tera pipart

6 tera vürtsi



Puhastatud keel hõõru soola ja suhkruga sisse ja lase ööpäev külmas seista.

Pese keel ja pane potti külma veega keema nii, et vesi ulatuks mõned sentimeetrid üle. Koori keeduvee pinnale tekkiv vaht. Lisa loorberilehed, pipar ja vürts. Keeda keelt tasasel tulel paar tundi, kuni see on pehme. Seejärel võta keel leemest välja ja loputa kiiresti võimalikult külma vee all. Eemalda nahk.

Kooritud keel pane keeduleeme sisse jahtuma.



Keelesalat

Kahele sööjale



200 g keedetud veisekeelt

1 keskmine pirn

1 keskmine hapukurk



Kaste:

2 sl majoneesi

1 sl mädarõigast

2 sl hakitud peterselli

värskelt jahvatatud musta pipart

soola



Lisandiks:

2 viilu musta leiba

1 redis

1 pirn

peedivõrseid



Haki jahtunud keel, pirn ja hapukurk ribadeks. Sega omavahel majonees, mädarõigas, hakitud petersell, pipar ja sool. Vala kaste salati komponentidele ja sega õrnalt läbi. Lisandiks lõika redisest õhukesed viilud, pirnist vooli pallid. Rösti leivaviilud kuumal pannil, sütel või röstris. Serveerimisel aseta keelesalat leivaviilule ja kaunista rediseviilude, pirnipallide ja võrsetega.