Liivimaa lihaveise maksapasteet grillitud leivaga (Foto: Pressimaterjalid)

4–6 sööjale



Maks maksab. Maksuametis ja seedekulglas. Maks on klassika. Maksapasteet kohe eriti. Ma olen Kristole väga tänulik, sest nüüd tean, kui lihtne on vana head maksapasteeti valmistada. Kui tead, mida ja millest teed. Ei ole vaja keedetud seapekki. Ei ole vaja Prantsuse konjakit. Hea Eesti või ja sörts Vana Tallinnat (mis mulle seostub 1980ndate lõpu tapva kokteiliga – Sovetskoje šampus Vana Tallinnaga) annavad pasteedile sellise aktsendi, et hoia piip ja prillid!



350 g Liivimaa lihaveise maksa

4 väiksemat porgandit

1/2 pakki võid

6–8 oksa värsket tüümiani

Vana Tallinna likööri

soola, pipart, suhkrut

musta leiba



Eemalda maksalt suuremad kelmed. Lõika maks parajalt suurteks kuubikuteks, et need mahuksid hiljem hakklihamasinasse. Pane maks potti, kata veega ja tõsta tasasele tulele keema. Koori ära peale tekkiv vaht. Lisa pool tüümianist, soola ja pipart. Keeda umbes 30 minutit tasasel tulel. Samal ajal pane eraldi potis keema ka pestud ja pooleks lõigatud porgandid koos ülejäänud tüümianiga. Maitsesta vähese suhkru, soola ja pipraga. Keeda, kuni porgandid on pehmed.



Aja keedetud maks ja porgandid kuumalt läbi hakklihamasina. Lisa veidi porgandite keeduvett ja klopi juurde võikuubikud. Maitsesta soola ja pipraga ning lisa oma maitse järgi lahke kogus Vana Tallinna likööri. Kui pasteet tundub liiga paks, kalla porgandikeeduvett hulka. Serveerida võid nii soojalt kui ka külmalt.



Pasteedi kõrvale grilli head musta käsitööleiba. Sobib lauale igal tähtpäeval, aga ka lihtsalt niisama.