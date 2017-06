Terevisioon otsib saatejuht-toimetajaid

Terevisiooni toimetus otsib kahte uut saatejuht-toimetajat. Sinu ülesanne on anda oma panus saate ettevalmistamisse ja juhtida hommikuti Eesti populaarseimat hommikusaadet Terevisioon.

Kandideerima ootame julgeid ja aktiivseid, ajakirjandusliku kogemusega eesti keelt rääkivaid inimesi, kel avar silmaring ja suur huvi maailmas toimuva vastu.

Kui tunned, et see võiks olla sinu võimalus, saada palun oma CV kuni poole A4 lehekülje pikkune kirjeldus, millist Terevisiooni tahaksid juhtida. Lisaks salvesta lühiklipp, kus tutvustad ennast ning jutustad kõige olulisemast sündmusest sinu elus, mis on toimunud viimase aasta jooksul. Klipi pikkus maksimaalselt 30 sekundit.

Terevisiooni toimetus võtab kõigi kandideerijatega ühendust.

Sooviavaldusi ja videoklippe ootame aadressil personal@err.ee kuni 20 juunini. Samal meiliaadressil aadressil saab küsida ka lisainfot.