1.-3. juunil 2018 sõidetakse Tallinnas ja selle lähiümbruses enduro maailmameistrivõistluste etapp. Kokku on 2018. aastal kavas 8 MM-etappi ja Enduro Tallinn GP on neljas etapp. Eestis ja Baltikumis on varem sõidetud enduro Euroopa meistrivõistluste etappi, maailmameistrivõistluste etapp on aga siin regioonis esimest korda.