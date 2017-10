Täna õhtul kell 20.00 on ETV eetris "Osooni" läänemereteemaline erisaade. Arvatakse, et Läänemeri on maailma kõige saastatum meri. Selle põhjuseks on aeglane veevahetus, aga veel enam inimtegevus. Läänemeri on maailma kõige tihedama liiklusega sisemeri, mis omakorda toob kaasa reostuse. Jõed toovad merre hulgaliselt saasteaineid, mis panevad vohama vetikad, kes tarbivad ära hapniku. Stuudios olid "Osooni" saatejuhid Kristo Elias ja Sander Loite.