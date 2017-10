Lapsendamisest rääkisid "Terevisioonis" kasuvanemad Veronika ja Koit Isberg ja sotsiaalkindlustusameti lastekaitseosakonna peaspetsialist Eve Mänd

Leiti vastuseid küsimustele: Miks otsustati lapsendamise kasuks? Kuidas tütrekesega kokku saadi? Kui oluline on, et laps teab , et on lapsendatud? Kui palju lapsendada soovijaid hetkel Eestis on ja kui palju lapsi, keda lapsendada? Kas see on müüt, et Eestlased tahavad lapsendada kolme kuu vanust, siniste silmadega ja heledate juustega tüdrukut? Lapsendamisprotsessi kirjeldus. Kas enam soovitakse lapsendada kui pakkuda näiteks hoolduspereks olemist? Kuidas toetatakse vanemaid? Erivajadustega lapse lapsendamine?