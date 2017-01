Täna astub ametisse Ameerika Ühendriikide 45. president Donald Trump. "Üks osa on kindlasti presidendi isikul endal ja teine osa selle, millised on võimalused tema igast sõnast kinni võtta, neid kajastada, tõlgendada, neile vastata ja küllap see on märk sellest, mis meid ees ootab nii maailmapoliitikas kui ka kodule lähemal Euroopas," ütles välisminister Sven Mikser.