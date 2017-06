Sellest, milliseid järeldusi Londoni tulekahjust olemasoleva info põhjal meie päästeametnikud esmaselt teha saavad, rääkis Põhja päästekeskuse juht Priit Laos

Milliseid järeldusi Londoni tulekahjust olemasoleva info põhjal meie päästeametnikud esmaselt teha saavad? Kas Eestis võib sarnane asi korduda? Kuidas ja kes peaks vastutama meie kortermajades maja üldise tuleohutuse eest? Milline on KÜ roll ja kuidas ning kes peaks vaatama, et ka näiteks koridorides oleksid suistuandurid või tulekahju

häiret andvad seadmed? Kas PA on olemas mingi üldine juhend korteriühistutele, kuidas oma majas tuleohutust ja inimeste ohust teavitamist ning evakueerimist korraldada?

Neile ja mitmetele teistele küsimustele vastas Põhja päästekeskuse juht Priit Laos