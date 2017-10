Täna esilinatsub režissöör Sulev Keeduse dokumentaalfilm "Sõda", mille kohta filmitegijad ise on öelnud, et see "on lugu ühest "rahu" valvajast, kes missioonilt tulles ei saanud enam leppida siinsega, eluga hetke ja igaviku vahel." See film tõstatab küsimuse, kui paljud mehed ja ka naised kes käivad Eesti missiooni sõduritena rahuvalvamas, saavad tänu sõjaõuduste tõttu vaimselt vigastada ja kas ning kuidas neid peaks aitama?